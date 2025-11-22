Super loto Espace Georges Jouvin Pertuis

Super loto

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 15h. Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis Vaucluse

l’association pirouette et patouille organise le 22 novembre un super loto à 15h00 salle Georges Jouvin.

Ouverture des portes à 14h00

Buvette et restauration sur place



Tarifs

1 carton 5€

3 cartons 12€

6 cartons 20€ .

Espace Georges Jouvin 116 Rue Henri Silvy Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 68 84 45

English :

the pirouette et patouille association is organizing a super lotto on November 22 at 3pm in the Georges Jouvin hall.

German :

der Verein pirouette et patouille organisiert am 22. November ein Superlotto um 15.00 Uhr im Saal Georges Jouvin.

Italiano :

l’associazione pirouette et patouille organizza una super lotteria il 22 novembre alle 15.00 nella Salle Georges Jouvin.

Espanol :

la asociación pirouette et patouille organiza un super lotto el 22 de noviembre a las 15.00 horas en la Sala Georges Jouvin.

