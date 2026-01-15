Super Loto Salle des fêtes Pierrelatte

Super Loto

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Organisé par l’association de l’école des Blaches. Restauration et buvette. De nombreux lots à gagner !

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

Organized by the Blaches school association. Catering and refreshments. Lots of prizes to be won!

L’événement Super Loto Pierrelatte a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence