Super Loto Salle des fêtes Pindères dimanche 16 novembre 2025.
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16
2025-11-16
1 carte cadeaux de 150€ & 1 carte cadeaux de 100€
Cafetière Senseo, brosse à dents électrique, appareil à soupe, foie gras + champagne, plateaux de fromages, flets garnis, etc.
Partie mini bingo
Bourriche 20 lots, buvette et pâtisseries .
Salle des fêtes Le bourg Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 47 74 88
