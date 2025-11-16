Super Loto Salle des fêtes Pindères

Super Loto

Salle des fêtes Le bourg Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

1 carte cadeaux de 150€ & 1 carte cadeaux de 100€

Cafetière Senseo, brosse à dents électrique, appareil à soupe, foie gras + champagne, plateaux de fromages, flets garnis, etc.

Partie mini bingo

Bourriche 20 lots, buvette et pâtisseries .

Salle des fêtes Le bourg Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 47 74 88

English : Super Loto

German : Super Loto

Italiano :

Espanol : Super Loto

L’événement Super Loto Pindères a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Coteaux et Landes de Gascogne