Super Loto Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer

Super Loto

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 14:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Venez tenter votre chance et participez au super loto organisé par le Foyer Piriacais !

L’animation sera assurée par Louis avec 40 tours.

De nombreux bons d’achats, lots et corbeilles garnies à gagner !

Restauration et buvette sur place.

Ouverture des portes à 12h.

Réservations possibles au 06 62 49 85 78 ou 06 81 85 78 00 .

Route de Mesquer (face au stade) Espace Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 15 10 62 90 moniquemah.lefranc@gmail.com

English :

L’événement Super Loto Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-03 par ADT44