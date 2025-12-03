Super Loto Route de Mesquer (face au stade) Piriac-sur-Mer
Super Loto dimanche 25 janvier 2026.
Super Loto
Espace Kerdinio, Route de Mesquer (face au stade), Piriac-sur-Mer, Loire-Atlantique
Venez tenter votre chance et participez au super loto organisé par le Foyer Piriacais !
L’animation sera assurée par Louis avec 40 tours.
De nombreux bons d’achats, lots et corbeilles garnies à gagner !
Restauration et buvette sur place.
Ouverture des portes à 12h.
Réservations possibles au 06 62 49 85 78 ou 06 81 85 78 00 .
