Super Loto – Salle omnisport Plobannalec-Lesconil, 31 mai 2025 20:00, Plobannalec-Lesconil.

Finistère

Super Loto Salle omnisport Pont Plat Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-05-31 20:00:00

fin : 2025-05-31

2025-05-31

L’APEL de l’école Saint-Joseph organise son super loto !

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis, et tentez de gagner de superbes lots !

Plus de 3800€ de lots dont des bons d’achats d’une valeur totale de plus de 2700€

– Gros lot surprise

– Hifi

– Électroménager

– Corbeilles alimentaires & apéro

2 séries perso, jackpot, bingo.

Petite restauration sur place.

Organisé par l’APEL de l’école Saint-Joseph. .

Salle omnisport Pont Plat

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 79

