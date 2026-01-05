Super loto Plonévez-du-Faou
Super loto Plonévez-du-Faou dimanche 8 février 2026.
Super loto
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
Début : 2026-02-08 11:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Super loto organisé par l’APEA de l’école Jules Verne et animé par Franck.
> dimanche 8 février à partir de 11h30 à l’espacre Ar Veilh à Plonévez-du-Faou
> nombreux lots, restauration et buvette
TARIF des cartes de 3€ à 20€ perso bingo
> partie spéciale pour un bon d’achat de 300€ (4 les 3 grilles)
Information et réservation au 06 67 28 03 92 .
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 67 28 03 92
