Super loto Plonévez-du-Faou

Super loto organisé par l’APEA de l’école Jules Verne et animé par Franck.

> dimanche 8 février à partir de 11h30 à l’espacre Ar Veilh à Plonévez-du-Faou

> nombreux lots, restauration et buvette

TARIF des cartes de 3€ à 20€ perso bingo

> partie spéciale pour un bon d’achat de 300€ (4 les 3 grilles)

Information et réservation au 06 67 28 03 92 .

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne +33 6 67 28 03 92

