Super Loto Foyer rural Plouigneau

Super Loto

Foyer rural 6 Rue des Sports Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21 23:00:00

Date(s) :

2026-03-21

L’APE de l’école de la Chapelle du Mur organise un Super Loto, animé par Christiane du 22 !

Tentez de gagner un bon d’achat 700€, 300€ ou 120€, ou plusieurs autres surprises !

Ouverture des portes à 17h, début du loto à 20h.

Restauration et buvette sur place.

Renseignement par téléphone. .

Foyer rural 6 Rue des Sports Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 25 72 94 30

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English : Super Loto

L’événement Super Loto Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX