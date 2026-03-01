Super Loto Foyer rural Plouigneau
Super Loto Foyer rural Plouigneau samedi 21 mars 2026.
Super Loto
Foyer rural 6 Rue des Sports Plouigneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21 23:00:00
Date(s) :
2026-03-21
L’APE de l’école de la Chapelle du Mur organise un Super Loto, animé par Christiane du 22 !
Tentez de gagner un bon d’achat 700€, 300€ ou 120€, ou plusieurs autres surprises !
Ouverture des portes à 17h, début du loto à 20h.
Restauration et buvette sur place.
Renseignement par téléphone. .
Foyer rural 6 Rue des Sports Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 6 25 72 94 30
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English : Super Loto
L’événement Super Loto Plouigneau a été mis à jour le 2026-03-12 par OT BAIE DE MORLAIX