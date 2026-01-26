Super Loto Salle des Fêtes Plourivo

Super Loto

Salle des Fêtes Allée du Mezou Plourivo Côtes-d'Armor

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Venez profiter d’une soirée conviviale et tentez votre chance au Super Loto annuel organisé par l’Amicale Laïque des écoles de Plourivo et Penhoat, animé par Luc, et avec de nombreux bons d’achat à gagner ! Petite restauration sur place (gâteaux, chocolats, café,…). .

Salle des Fêtes Allée du Mezou Plourivo 22860 Côtes-d'Armor Bretagne

