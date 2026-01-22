Super loto Pont-de-Barret
Super loto Pont-de-Barret dimanche 29 mars 2026.
Super loto
Salle des fêtes Pont-de-Barret Drôme
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Super Loto avec de nombreux lots à gagner, buvette et petite restauration.
Salle des fêtes Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 65 67 51
English :
Super Loto with lots of prizes to be won, refreshments and snacks.
L’événement Super loto Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux