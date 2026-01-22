Super loto

Salle des fêtes Pont-de-Barret Drôme

Début : 2026-03-29 13:30:00

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Super Loto avec de nombreux lots à gagner, buvette et petite restauration.

Salle des fêtes Pont-de-Barret 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 51 65 67 51

Super Loto with lots of prizes to be won, refreshments and snacks.

L’événement Super loto Pont-de-Barret a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux