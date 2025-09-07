Super Loto Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Super Loto Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé dimanche 7 septembre 2025.

Super Loto

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Force T en Pays bigouden organise un Super Loto en faveur du Téléthon 2025.

Bons d’achat d’une valeur totale supérieure à 2800€ (dont 500€, 3×200€, 2×120€, 100€) auxquels viendront s’ajouter des appareils High-Tech, de l’électroménager, des couettes et oreillers, des sacs « apéro » et alimentaires et de nombreux autres lots !

Petite restauration et buvette sur place.

Renseignements et réservations par mail ou téléphone. .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 06 48 68 41

