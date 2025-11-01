Super Loto Pontarlier
Super Loto Pontarlier samedi 1 novembre 2025.
Super Loto
Salle des Capucins Pontarlier Doubs
Tarif : 20 – 20 – 500 EUR
Début : 2025-11-01 14:00:00
fin : 2025-11-02 22:00:00
2025-11-01 2025-11-02
Venez participer au Super Loto organisé par le club du Doubs Sud Athlétisme de Pontarlier à la salle des Capucins !
01/11/2025 Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30.
02/11/2025 Ouverture des portes à 14h et début des jeux à 15h.
Petite restauration disponible sur place .
Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 07 22 44 dsapontarlier@orange.fr
