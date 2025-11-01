Super Loto Pontarlier

Super Loto

Salle des Capucins Pontarlier Doubs

Début : 2025-11-01 14:00:00

fin : 2025-11-02 22:00:00

2025-11-01 2025-11-02

Venez participer au Super Loto organisé par le club du Doubs Sud Athlétisme de Pontarlier à la salle des Capucins !

01/11/2025 Ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h30.

02/11/2025 Ouverture des portes à 14h et début des jeux à 15h.

Petite restauration disponible sur place .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 07 22 44 dsapontarlier@orange.fr

