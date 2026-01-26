Super Loto Pontarlier

Super Loto

Organisé par le club rock’n roll ads et cap lutte.

Dotation en bons d’achat.

Petite restauration sur place.

21/03/2026 Ouverture des portes à 19h.

22/03/2026 Ouverture des portes à 14h. .

Salle des Capucins Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 48 55 69 speedloto25@gmail.com

