Super loto Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Pornic
Super loto Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Pornic samedi 4 octobre 2025.
Super loto
Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Rue Victor Bézier Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 18:00:00
fin : 2025-10-04 18:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Super loto organisé par le comité des Fêtes du Clion.
L’occasion de tenter de remporter de beaux cadeaux en jouant!
Stand : bar, petite restauration
Lots :
Nombreux bons d’achats
Lot multimédia.
Autres matériels électroménagers,
Lots corbeilles de fruits
Nombreux autres lots
Lot surprise,
« Tour Américain » en 3ème partie.
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Rue Victor Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 87 37 44 bprin461@gmail.com
English :
Super lotto organized by the Comité des Fêtes du Clion.
German :
Superlotto, das vom Festkomitee von Le Clion organisiert wird.
Italiano :
Super lotteria organizzata dal Comitato del Festival di Le Clion.
Espanol :
Súper lotería organizada por el Comité de Fiestas de Le Clion.
L’événement Super loto Pornic a été mis à jour le 2025-08-22 par I_OT Pornic