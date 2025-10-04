Super loto Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Pornic

Super loto Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Pornic samedi 4 octobre 2025.

Super loto

Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Rue Victor Bézier Pornic Loire-Atlantique

Super loto organisé par le comité des Fêtes du Clion.



L’occasion de tenter de remporter de beaux cadeaux en jouant!

Stand : bar, petite restauration

Lots :

Nombreux bons d’achats

Lot multimédia.

Autres matériels électroménagers,

Lots corbeilles de fruits

Nombreux autres lots

Lot surprise,

« Tour Américain » en 3ème partie.

Salle Polyvalente de Ste Marie sur Mer Rue Victor Bézier Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 87 37 44 bprin461@gmail.com

English :

Super lotto organized by the Comité des Fêtes du Clion.

German :

Superlotto, das vom Festkomitee von Le Clion organisiert wird.

Italiano :

Super lotteria organizzata dal Comitato del Festival di Le Clion.

Espanol :

Súper lotería organizada por el Comité de Fiestas de Le Clion.

