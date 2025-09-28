Super Loto Salle des fêtes Pouilly-sur-Loire
Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire Nièvre
Tarif : – –
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28 20:00:00
2025-09-28
Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par le comité des fêtes de Pouilly et animé par Jean-Michel. Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes pour vente des cartes à partir de 12h30. Buvette et restauration sur place. .
Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 59 38 98
