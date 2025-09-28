Super Loto Salle des fêtes Pouilly-sur-Loire

dimanche 28 septembre 2025.

Super Loto

Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire Nièvre

14:00:00

20:00:00

2025-09-28

Tentez de remporter de magnifiques lots lors de ce loto organisé par le comité des fêtes de Pouilly et animé par Jean-Michel. Rendez-vous à 14h, à la salle des fêtes. Ouverture des portes pour vente des cartes à partir de 12h30. Buvette et restauration sur place. .

Salle des fêtes Place de la République Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 59 38 98

