Super loto

Préveranges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Après midi jeux à Préveranges

Le comité d’animations vous propose un super loto! De nombreux lots à gagner. Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h30. Su place buvette, sandwichs et gâteaux. .

Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 41 40 14

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English :

Afternoon games at Préveranges

L’événement Super loto Préveranges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT CHATEAUMEILLANT