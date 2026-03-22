Super loto Préveranges
Super loto Préveranges dimanche 12 avril 2026.
Super loto
Préveranges Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:30:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Après midi jeux à Préveranges
Le comité d’animations vous propose un super loto! De nombreux lots à gagner. Ouverture des portes à 13h, début des jeux à 14h30. Su place buvette, sandwichs et gâteaux. .
Préveranges 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 41 40 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Afternoon games at Préveranges
L’événement Super loto Préveranges a été mis à jour le 2026-03-22 par OT CHATEAUMEILLANT