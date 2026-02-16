Super loto Quéven
Super loto Quéven dimanche 26 avril 2026.
Super loto
9 Rue de la Gare Quéven Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 14:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Super loto de l’APEL de l’école Saint Joseph Quéven
Plus de 3000€ de lots
Buvette et restauration sur place
Ouverture des portes à 11h .
9 Rue de la Gare Quéven 56530 Morbihan Bretagne +33 6 04 10 55 40
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Super loto Quéven a été mis à jour le 2026-02-16 par ADT 56