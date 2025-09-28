Super loto Quine Noyon Noyon
Super loto Quine Noyon Noyon dimanche 28 septembre 2025.
Noyon Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 12:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Dimanche 28 septembre, au gymnases des lycées.
Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.
Restauration sur place.
Animé par Aurélie.
Plus d’informations au 06 82 18 66 29. 0 .
Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 82 18 66 29
