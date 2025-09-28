Super loto Quine Noyon Noyon

Super loto Quine Noyon Noyon dimanche 28 septembre 2025.

Super loto Quine Noyon

Noyon Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 12:00:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Dimanche 28 septembre, au gymnases des lycées.

Ouverture des portes à 12h, début des jeux à 14h.

Restauration sur place.

Animé par Aurélie.

Plus d’informations au 06 82 18 66 29. 0 .

Noyon 60400 Oise Hauts-de-France +33 6 82 18 66 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Super loto Quine Noyon Noyon a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme du Pays Noyonnais