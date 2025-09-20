Super loto, repas et soirée dansante Bar Soler Aureille

Super loto, repas et soirée dansante Bar Soler Aureille samedi 20 septembre 2025.

Super loto, repas et soirée dansante

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 17h30.

REPORTÉ AU SAMEDI 27 SEPTEMBRE.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 17h30. Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille Bouches-du-Rhône

Rendez-vous samedi 27 septembre à partir de 17h30, au Bar Soler à Aureille, pour un super loto, suivi d’un repas et d’une soirée dansante !

ÉVÉNEMENT INITIALEMENT PRÉVU POUR LE SAMEDI 20 SEPTEMBRE ET REPORTÉ AU SAMEDI 27 SEPTEMBRE



L’association Football Club Aureillois vous invite à son super loto !

A partir de 17h30 au Bar Soler



Venez tenter votre chance avec de nombreux lots à gagner !

Suivi d’une soirée moules frites (sur réservation) et d’une soirée dansante pour passer un moment convivial en famille ou entre amis ! .

Bar Soler 3 rue Frédéric Mistral Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 48 93 93

English :

See you on Saturday, 27 September, from 5:30 p.m. at Bar Soler in Aureille for a fantastic lotto, followed by dinner and dancing!

German :

Treffpunkt ist am Samstag, den 27. September, ab 17:30 Uhr in der Bar Soler in Aureille zu einem tollen Lotto, gefolgt von einem Essen und einer Tanzveranstaltung!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 27 settembre dalle 17.30 al Bar Soler di Aureille per una grande lotteria, seguita da un pasto e da balli!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 27 de septiembre a partir de las 17.30 h en el Bar Soler de Aureille para disfrutar de una gran lotería, seguida de una comida y baile

