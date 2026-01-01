Super Loto allée des Platanes Retournac

Super Loto

allée des Platanes Salle Bourgogne, La Filature Retournac Haute-Loire

Tarif : – – EUR

3 € le carton 10 € les 4 15 € les 6

Début : 2026-01-17 18:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Super Loto de l’APE ouvert à tous. Qui repartira avec la Nintendo Switch ? ou le robot aspirateur ? ou encore un repas pour 2 ou des entrées à Walibi ? Tous les bénéfices serviront à financer les projets des enfants de l’école publique.

English :

APE Super Loto? open to all. Who will walk away with the Nintendo Switch? or the robot vacuum cleaner? or a meal for 2 or tickets to Walibi? All proceeds will go towards funding projects for children at the public school.

