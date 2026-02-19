Super loto Maison du Temps Libre Revest-du-Bion

Super loto

Maison du Temps Libre Avenue Miravail Revest-du-Bion Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Super loto organisé par l’APE de Revest du Bion au profit des enfants.

Ouverture des portes à 19h, début des tirages 20h30.

Petite restauration sur place.

.

Maison du Temps Libre Avenue Miravail Revest-du-Bion 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur ape.revest04@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Super lotto organized by the APE de Revest du Bion to benefit children.

Doors open at 7pm, draws start at 8:30pm.

Light refreshments on site.

L’événement Super loto Revest-du-Bion a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon