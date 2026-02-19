Super loto Maison du Temps Libre Revest-du-Bion
Super loto Maison du Temps Libre Revest-du-Bion samedi 7 mars 2026.
Super loto
Maison du Temps Libre Avenue Miravail Revest-du-Bion Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Super loto organisé par l’APE de Revest du Bion au profit des enfants.
Ouverture des portes à 19h, début des tirages 20h30.
Petite restauration sur place.
Maison du Temps Libre Avenue Miravail Revest-du-Bion 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur ape.revest04@outlook.fr
English :
Super lotto organized by the APE de Revest du Bion to benefit children.
Doors open at 7pm, draws start at 8:30pm.
Light refreshments on site.
L’événement Super loto Revest-du-Bion a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon