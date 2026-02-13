super loto Roubaix
super loto Roubaix dimanche 8 mars 2026.
super loto
21 rue d’Anzin Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 12:30:00
fin : 2026-03-08 19:00:00
Date(s) :
2026-03-08
Bonjour
L association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des porte 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix
5 partie (cartons verts )
Loto du président 2e la feuilles
La Super partie (cartons jaunes)
Gains cartes cadeaux
En cas d égalité la somme est partager avec les gagnants.
Prix cartes vert et jaune
3e le carton
10e les 7 cartons
20e les 15 cartons
20e Plaque de 24 cartons interdit de jouer à deux sur la même plaque
qu’il y a +/_ 1300€ à gagner sur la journée.
La moitié de la somme est distribué au gagnants
Restauration
-sandwich
– croque monsieur
– boisson thé café
au profil des enfants de l’école jean Macé primaire
Si vous êtes un groupe de 10 ou plus préférence de réserver même vous pouvez réserver. Pour deux personne
Réservation par téléphone ou sms 0768396204
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone ou par sms
06 67 09 20 21 ou 07 61 85 69 43
Bonjour
L association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des porte 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix
5 partie (cartons verts )
Loto du président 2e la feuilles
La Super partie (cartons jaunes)
Gains cartes cadeaux
En cas d égalité la somme est partager avec les gagnants.
Prix cartes vert et jaune
3e le carton
10e les 7 cartons
20e les 15 cartons
20e Plaque de 24 cartons interdit de jouer à deux sur la même plaque
qu’il y a +/_ 1300€ à gagner sur la journée.
La moitié de la somme est distribué au gagnants
Restauration
-sandwich
– croque monsieur
– boisson thé café
au profil des enfants de l’école jean Macé primaire
Si vous êtes un groupe de 10 ou plus préférence de réserver même vous pouvez réserver. Pour deux personne
Réservation par téléphone ou sms 0768396204
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone ou par sms
06 67 09 20 21 ou 07 61 85 69 43 .
21 rue d’Anzin Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 61 85 69 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hello
L’association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des portes 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix
5 parts (green boxes)
President’s lotto 2nd leaf
Super party (yellow cards)
Prizes: gift cards
In the event of a tie, the sum is shared between the winners.
Prizes: green and yellow cards
3rd per card
10e for 7 cards
20e for 15 cards
20th 24-card pack: no two players allowed on the same pack
there is +/- 1300? to be won on the day.
Half of the sum is distributed to the winners
Catering
-sandwich
– croque monsieur
– drink tea coffee
for the children of jean Macé elementary school
If you are a group of 10 or more, please make your own reservation. For two people
Reservations by phone or sms 0768396204
For further information, please contact us by phone or sms
06 67 09 20 21 or 07 61 85 69 43
L’événement super loto Roubaix a été mis à jour le 2026-02-13 par Hauts-de-France Tourisme