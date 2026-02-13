super loto Roubaix

super loto

21 rue d’Anzin Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 12:30:00

fin : 2026-03-08 19:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Bonjour

L association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des porte 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix

5 partie (cartons verts )

Loto du président 2e la feuilles

La Super partie (cartons jaunes)

Gains cartes cadeaux

En cas d égalité la somme est partager avec les gagnants.

Prix cartes vert et jaune

3e le carton

10e les 7 cartons

20e les 15 cartons

20e Plaque de 24 cartons interdit de jouer à deux sur la même plaque

qu’il y a +/_ 1300€ à gagner sur la journée.

La moitié de la somme est distribué au gagnants

Restauration

-sandwich

– croque monsieur

– boisson thé café

au profil des enfants de l’école jean Macé primaire

Si vous êtes un groupe de 10 ou plus préférence de réserver même vous pouvez réserver. Pour deux personne

Réservation par téléphone ou sms 0768396204

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone ou par sms

06 67 09 20 21 ou 07 61 85 69 43

21 rue d’Anzin Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 7 61 85 69 43

English :

Hello

L’association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des portes 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix

5 parts (green boxes)

President’s lotto 2nd leaf

Super party (yellow cards)

Prizes: gift cards

In the event of a tie, the sum is shared between the winners.

Prizes: green and yellow cards

3rd per card

10e for 7 cards

20e for 15 cards

20th 24-card pack: no two players allowed on the same pack

there is +/- 1300? to be won on the day.

Half of the sum is distributed to the winners

Catering

-sandwich

– croque monsieur

– drink tea coffee

for the children of jean Macé elementary school

If you are a group of 10 or more, please make your own reservation. For two people

Reservations by phone or sms 0768396204

For further information, please contact us by phone or sms

06 67 09 20 21 or 07 61 85 69 43

