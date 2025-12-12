Super Loto Rouffach
Super Loto Rouffach dimanche 18 janvier 2026.
Super Loto
19 rue du stade Rouffach Haut-Rhin
Début : Dimanche 2026-01-18 14:00:00
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Venez vous amuser et tentez votre chance pour remporter le super gros lot. Nombreux lots de valeur ! Réservation et prévente des cartons à l’office de tourisme.
Loto sans démarquage et mini bingo. De nombreux lots à gagner ! Venez partager ce moment convivial du début de l’année. Réservation et prévente des cartons à l’office de tourisme. .
English :
Come and have fun, and try your luck at the big prize. Many valuable prizes! Reservations and pre-sale of boxes at the tourist office.
