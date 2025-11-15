Super Loto Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Super Loto

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

21h00. ouverture des portes à 19h30. + de 1500€ de lots. Bons d’achat (50€, 80€, 200€). Tombola. Buvette croque monsieur crêpes. 1,50€ à 15€ selon le nombre de cartons

Loto organisé par le comité des fêtes de Rouffignac.

19h30 ouverture des portes.

21h début du loto.

Plus de 1500€ de lots

Bons d’achat de 50€, 80€, 200€

Tombola

Buvette croque monsieur crêpes .

Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11 com.d.fetes.rouffignac@hotmail.fr

English : Super Loto

9:00 p.m. Doors open at 7:30 p.m. More than 1,500? prizes. Vouchers (50?, 80?, 200?). Tombola. Refreshment bar croque monsieur crêpes. 1.50? to 15? depending on number of boxes

German : Super Loto

21.00 Uhr. Türöffnung um 19.30 Uhr. Preise im Wert von über 1500 Euro. Einkaufsgutscheine (50?, 80?, 200?). Tombola. Getränkestand Croque Monsieur Crêpes. 1,50? bis 15? je nach Anzahl der Kartons

Italiano :

ore 21.00. Apertura porte ore 19.30. Oltre 1.500? premi. Buoni (50?, 80?, 200?). Tombola. Bar ristoro croque monsieur crêpes. 1,50? a 15? a seconda del numero di scatole

Espanol : Super Loto

21.00 h. Apertura de puertas a las 19.30 h. Más de 1.500? en premios. Vales (50?, 80?, 200?). Tómbola. Bar de refrescos croque monsieur crêpes. de 1,50? a 15? según el número de cajas

