Super Loto Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 15 novembre 2025.
Super Loto
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 1.5 – 1.5 – 15 EUR
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
2025-11-15
21h00. ouverture des portes à 19h30. + de 1500€ de lots. Bons d’achat (50€, 80€, 200€). Tombola. Buvette croque monsieur crêpes. 1,50€ à 15€ selon le nombre de cartons
Loto organisé par le comité des fêtes de Rouffignac.
19h30 ouverture des portes.
21h début du loto.
Plus de 1500€ de lots
Bons d’achat de 50€, 80€, 200€
Tombola
Buvette croque monsieur crêpes .
Salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 50 56 11 com.d.fetes.rouffignac@hotmail.fr
English : Super Loto
9:00 p.m. Doors open at 7:30 p.m. More than 1,500? prizes. Vouchers (50?, 80?, 200?). Tombola. Refreshment bar croque monsieur crêpes. 1.50? to 15? depending on number of boxes
German : Super Loto
21.00 Uhr. Türöffnung um 19.30 Uhr. Preise im Wert von über 1500 Euro. Einkaufsgutscheine (50?, 80?, 200?). Tombola. Getränkestand Croque Monsieur Crêpes. 1,50? bis 15? je nach Anzahl der Kartons
Italiano :
ore 21.00. Apertura porte ore 19.30. Oltre 1.500? premi. Buoni (50?, 80?, 200?). Tombola. Bar ristoro croque monsieur crêpes. 1,50? a 15? a seconda del numero di scatole
Espanol : Super Loto
21.00 h. Apertura de puertas a las 19.30 h. Más de 1.500? en premios. Vales (50?, 80?, 200?). Tómbola. Bar de refrescos croque monsieur crêpes. de 1,50? a 15? según el número de cajas
