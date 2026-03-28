Super loto Salle Louis Petit Ruffec

Super loto Salle Louis Petit Ruffec samedi 11 avril 2026.

Super loto

Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

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Salle Louis Petit Avenue du Professeur Girard Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 11 76 31 

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English :

L’événement Super loto Ruffec a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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