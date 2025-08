Super Loto SAILHAN Sailhan

Super Loto SAILHAN Sailhan vendredi 8 août 2025.

Super Loto

SAILHAN Préau de l’école Sailhan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 20:00:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Super loto :1 carton 3 €/ 3 cartons 8€/ 5 cartons 10€ avec de nombreux lots:

séjour d’une semaine pour 4 pers dans 1 résidence Lagrange,

– entrées Balnéa et Ludéo,

– bons d’achat

Buvette: ardoise tapas, crêpes et cidre

SAILHAN Préau de l’école Sailhan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 38 74 75 77 esdesailho@gmail.com

English :

Super lottery: 1 box 3 ?/ 3 boxes 8?/ 5 boxes 10? with lots of prizes:

one-week stay for 4 people in 1 Lagrange residence,

– balnéa and Ludéo tickets,

– shopping vouchers

Refreshment bar: tapas, crêpes and cider

German :

Superlotto: 1 Karton 3 ?/ 3 Kartons 8?/ 5 Kartons 10? mit vielen Preisen:

einwöchiger Aufenthalt für 4 Personen in einer Lagrange-Residenz,

– eintrittskarten für Balnéa und Ludéo,

– einkaufsgutscheine

Erfrischungsstand: Schiefertapas, Crêpes und Cidre

Italiano :

Super lotteria: 1 casella 3./ 3 caselle 8./ 5 caselle 10.- con tanti premi:

una settimana di vacanza per 4 persone in 1 residenza Lagrange,

– biglietti Balnéa e Ludéo,

– buoni spesa

Bar per il ristoro: tapas, crêpes e sidro

Espanol :

Super lotería: 1 caja 3?/ 3 cajas 8?/ 5 cajas 10? con muchos premios:

una semana de vacaciones para 4 personas en 1 residencia Lagrange,

– entradas para Balnéa y Ludéo,

– vales de compra

Bar de refrescos: tapas, crepes y sidra

L’événement Super Loto Sailhan a été mis à jour le 2025-08-02 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65