SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins
SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins samedi 6 septembre 2025.
SUPER LOTO
Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 18:00:00
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Super loto animé par Gilles avec de nombreux bons d’achat et corbeilles à thème en jeu.
Bar, pâtisseries, sandwiches, confiseries sur place.
Ouverture des portes à 18h. Pas de réservation. .
Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 96 54 contact@acsaintbrevin.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement SUPER LOTO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Saint Brevin