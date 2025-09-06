SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-09-06 18:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Super loto animé par Gilles avec de nombreux bons d’achat et corbeilles à thème en jeu.

Bar, pâtisseries, sandwiches, confiseries sur place.

Ouverture des portes à 18h. Pas de réservation. .

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 96 54 contact@acsaintbrevin.fr

