SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

SUPER LOTO
Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Début : 2025-09-28 14:00:00
fin : 2025-09-28
2025-09-28
Super Loto animé par Johnny.
Ouverture des portes à 12h et début du loto à 14h.
De nombreux lots à gagner.
Restauration et bar sur place.
Réservations possibles au 06 23 85 21 09 .
Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 64 85 76 mamlesetoilesdemer@gmail.com
