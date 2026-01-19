SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins
SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins dimanche 15 février 2026.
SUPER LOTO
Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 14:00:00
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Super loto animé par Gilles avec de nombreux bons d’achat et corbeilles à thème en jeu.
Bar, pâtisseries, sandwiches, confiseries sur place.
Ouverture des portes à 12h. Pas de réservation. .
Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 96 54 contact@acsaintbrevin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SUPER LOTO Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Saint Brevin