SUPER LOTO Parc d’Activités de la Guerche Saint-Brevin-les-Pins

SUPER LOTO

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2026-03-15 14:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Super Loto animé par Johnny.

Ouverture des portes à 12h et début du loto à 14h.

De nombreux lots à gagner.

Restauration et bar sur place.

Réservations possibles au 06 23 85 21 09 .

Parc d’Activités de la Guerche Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 78 64 85 76 mamlesetoilesdemer@gmail.com

