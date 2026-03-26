Super loto Saint-Christophe-sur-Roc

Super loto Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 2026-03-27

Super loto Saint-Christophe-sur-Roc vendredi 27 mars 2026.

Super loto

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Loto organisé par Ymevade, animé par isabelle.   .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73 

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English : Super loto

L’événement Super loto Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine

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