Super loto

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Loto organisé par Ymevade, animé par isabelle. .

Montplaisir Saint-Christophe-sur-Roc 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 79 95 73

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English : Super loto

L’événement Super loto Saint-Christophe-sur-Roc a été mis à jour le 2026-03-24 par CC Val de Gâtine