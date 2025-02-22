Super loto Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde
Super loto Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde samedi 22 février 2025.
Super loto
Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : Dimanche 2025-02-22 14:30:00
fin : 2025-02-23
2025-02-22 2025-02-23 2025-03-29 2025-10-18
Super loto organisé par l’association Les amis du vélo de Gémozac
Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 12 99 14
English :
Super lotto organized by the association Les amis du vélo de Gémozac
German :
Superlotto organisiert vom Verein Les amis du vélo de Gémozac
Italiano :
Super lotteria organizzata dall’associazione Les amis du vélo de Gémozac
Espanol :
Súper lotería organizada por la asociación Les amis du vélo de Gémozac
