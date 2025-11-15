Super loto Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde
Super loto Salle polyvalente Saint-Fort-sur-Gironde samedi 15 novembre 2025.
Super loto
Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde Charente-Maritime
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Super loto de l’association l’Avenir Saint-Fortais
Salle polyvalente 38 rue du Stade Saint-Fort-sur-Gironde 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 56 18 41
English :
Super loto for the Avenir Saint-Fortais association
German :
Superlotto des Vereins l’Avenir Saint-Fortais
Italiano :
Super lotto per l’associazione Avenir Saint-Fortais
Espanol :
Súper lotería para la asociación Avenir Saint-Fortais
L’événement Super loto Saint-Fort-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-10-29 par Offices de Tourisme de Jonzac