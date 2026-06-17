Super loto Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay
Super loto Rue du 19 mars 1962 Saint-Jean-de-Liversay samedi 12 septembre 2026.
Saint-Jean-de-Liversay
Super loto
Rue du 19 mars 1962 Complexe sportif Saint-Jean-de-Liversay Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Super loto animé par Bil’Animation.
Plus de 4000€ de cartes cadeaux Leclerc.
Restauration bar sur place (possibilité de réserver un plateau repas)
Tombola avec 30 lots spécial alimentaire.
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Rue du 19 mars 1962 Complexe sportif Saint-Jean-de-Liversay 17170 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 02 91 00
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English :
Super Lotto hosted by Bil’Animation.
Over 4,000? in Leclerc gift cards.
On-site bar and food service (meal trays available for order)
Raffle with 30 special food prizes.
L’événement Super loto Saint-Jean-de-Liversay a été mis à jour le 2026-06-17 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin