Super loto Saint-Martin-la-Méanne

Super loto

Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

L’ APE Les P’tits St Martinois organise son loto au foyer rural. Nombreux lots.

1 carton 6 €, 3 cartons 15 €, 5 cartons 20 €.

Ouverture des portes à 20h. Buvette & vente de crêpes au profit de l’APE. .

Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ptits.st.martinois@gmail.com

English : Super loto

