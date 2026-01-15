Super loto Saint-Martin-la-Méanne
Super loto Saint-Martin-la-Méanne samedi 17 janvier 2026.
Super loto
Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne Corrèze
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
L’ APE Les P’tits St Martinois organise son loto au foyer rural. Nombreux lots.
1 carton 6 €, 3 cartons 15 €, 5 cartons 20 €.
Ouverture des portes à 20h. Buvette & vente de crêpes au profit de l’APE. .
Foyer rural Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ptits.st.martinois@gmail.com
