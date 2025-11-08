SUPER LOTO SALLE DES FETES Saint-Maurice-de-Lignon
SALLE DES FETES 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Tentez de gagner + 2000 € de lots 1 Nintendo Switch, 1 Ninja Foodi, des bons d’achats, et plein d’autres lots
SALLE DES FETES 72 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes apelescja@orange.fr
English :
Try to win over 2,000? of prizes: 1 Nintendo Switch, 1 Ninja Foodi, vouchers and lots more!
German :
Versuchen Sie, + 2000 ? an Preisen zu gewinnen: 1 Nintendo Switch, 1 Ninja Foodi, Einkaufsgutscheine und viele andere Preise
Italiano :
Provate a vincere oltre 2.000? in premi: 1 Nintendo Switch, 1 Ninja Foodi, buoni spesa e molto altro ancora!
Espanol :
Intenta ganar más de 2.000? en premios: 1 Nintendo Switch, 1 Ninja Foodi, vales de compra y ¡mucho más!
