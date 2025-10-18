SUPER LOTO à la salle des fêtes Saint-Paul

SUPER LOTO à la salle des fêtes Saint-Paul samedi 18 octobre 2025.

SUPER LOTO

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Venez en famille ou entre amis pour tenter votre chance et remporter de superbes prix !

– À partir de 19h30, les portes ouvriront pour accueillir tous les amateurs de loto.

– De nombreux lots à gagner bons d’achats filets garnis lots de viande ect…

– Une partie spéciale sera organisée pour les enfants .

Et pour rendre l’événement encore plus agréable, des crêpes et cidre seront disponibles sur place, afin de ravir vos papilles tout en jouant

à la salle des fêtes SAINT-PAUL Saint-Paul 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 22 48

English :

Come along with family and friends to try your luck and win some great prizes!

– From 7.30pm, the doors will open to welcome all bingo fans.

– Lots of prizes to be won: shopping vouchers, meat, etc.

– A special game will be organized for children.

And to make the event even more enjoyable, crêpes and cider will be available on site, so you can delight your taste buds while you play

German :

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden, um Ihr Glück zu versuchen und tolle Preise zu gewinnen!

– Ab 19:30 Uhr werden die Türen geöffnet, um alle Lotto-Liebhaber zu empfangen.

– Es gibt viele Preise zu gewinnen, wie z.B. Einkaufsgutscheine, Geldscheine, Fleischpreise etc.

– Für Kinder gibt es einen speziellen Teil.

Um die Veranstaltung noch angenehmer zu gestalten, werden vor Ort Crêpes und Cidre angeboten, damit Sie Ihren Gaumen beim Spielen verwöhnen können

Italiano :

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici per tentare la fortuna e vincere fantastici premi!

– Dalle 19.30 le porte si apriranno per accogliere tutti gli appassionati di bingo.

– In palio ci saranno tantissimi premi, tra cui buoni spesa, loot box e premi in carne.

– Verrà organizzato un gioco speciale per i bambini.

E per rendere l’evento ancora più piacevole, saranno disponibili in loco crêpes e sidro, per soddisfare il vostro palato mentre giocate

Espanol :

Ven con tu familia o amigos a probar suerte y ganar fantásticos premios

– A partir de las 19.30 h, las puertas se abrirán para dar la bienvenida a todos los aficionados al bingo.

– Habrá muchos premios, como vales de compra, cajas de botín y premios de carne.

– Se organizará una partida especial para niños.

Y para que el evento sea aún más agradable, habrá crepes y sidra en el recinto, para que pueda satisfacer sus papilas gustativas mientras juega

