SUPER LOTO Saint-Père-en-Retz

Salle de la bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Super Loto
Ouverture de la salle à 18h
42 tirages animé par Gilles
Réservation sur festivites.sprfoot@gmail.com .
Salle de la bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 38 95 36 festivites.sprfoot@gmail.com
