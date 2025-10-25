SUPER LOTO Saint-Père-en-Retz

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salle de la bergerie Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-25 20:00:00
Super Loto 

Ouverture de la salle à 18h 

42 tirages animé par Gilles
Réservation sur festivites.sprfoot@gmail.com

Salle de la bergerie Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 38 95 36 festivites.sprfoot@gmail.com

