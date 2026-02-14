super loto, Salle Richard Lejeune, Roubaix

super loto Dimanche 8 mars, 12h30 Salle Richard Lejeune Nord

3e le carton

10e les 7 cartons

20e les 15 cartons

20e Plaque de 24 cartons interdit de jouer à deux sur la même plaque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Bonjour

L association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des porte 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix

5 partie (cartons verts )

Loto du président 2e la feuilles

La Super partie (cartons jaunes)

Gains : cartes cadeaux

En cas d égalité la somme est partager avec les gagnants.

Prix : cartes vert et jaune

qu’il y a +/_ 1300€ à gagner sur la journée.

La moitié de la somme est distribué au gagnants

Restauration :

-sandwich

– croque monsieur

– boisson thé café

au profil des enfants de l’école jean Macé primaire

Si vous êtes un groupe de 10 ou plus préférence de réserver même vous pouvez réserver. Pour deux personne

Réservation par téléphone ou sms 0768396204

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone ou par sms

06 67 09 20 21 ou 07 61 85 69 43

Salle Richard Lejeune 21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France

jeremy