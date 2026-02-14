super loto, Salle Richard Lejeune, Roubaix
super loto, Salle Richard Lejeune, Roubaix dimanche 8 mars 2026.
super loto Dimanche 8 mars, 12h30 Salle Richard Lejeune Nord
3e le carton
10e les 7 cartons
20e les 15 cartons
20e Plaque de 24 cartons interdit de jouer à deux sur la même plaque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00
Fin : 2026-03-08T12:30:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00
Bonjour
L association groupe jean mace organise sont loto le 8 mars 2026 ouverture des porte 12h30 salle Richard Lejeune à roubaix
5 partie (cartons verts )
Loto du président 2e la feuilles
La Super partie (cartons jaunes)
Gains : cartes cadeaux
En cas d égalité la somme est partager avec les gagnants.
Prix : cartes vert et jaune
qu’il y a +/_ 1300€ à gagner sur la journée.
La moitié de la somme est distribué au gagnants
Restauration :
-sandwich
– croque monsieur
– boisson thé café
au profil des enfants de l’école jean Macé primaire
Si vous êtes un groupe de 10 ou plus préférence de réserver même vous pouvez réserver. Pour deux personne
Réservation par téléphone ou sms 0768396204
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par téléphone ou par sms
06 67 09 20 21 ou 07 61 85 69 43
Salle Richard Lejeune 21 rue d'Anzin 59100 Roubaix Roubaix 59100 Est Nord Hauts-de-France
jeremy