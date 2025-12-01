Super Loto Sancoins

Super Loto

11 Place du Champ du Puits Sancoins Cher

Début : 2025-12-14 13:00:00

2025-12-14

Venez tenter votre chance pour remporter de nombreux lots

TV 165 cm, TV 127 cm, TV 102 cm, trottinette électrique, tablette 11 , barre de son, enceintes connectées, petit électroménager, champagne, coffrets gourmands, jambon sec, jeux à gratter, apéritif, et de nombreux bons d’achat !

Partie Bingo

3 numéros bon d’achat de 50 €

15 numéros bon d’achat de 120 €

Tickets 2 € l’unité • 5 € les 3 • 10 € les 10

Partie spéciale 1 bon d’achat de 500 €

Une partie sera reversée au Téléthon.

️ Tarifs des cartons

1 carton 5 €

4 cartons 15 €

6 cartons 20 €

12 cartons 30 €

18 cartons 45 €

26 cartons 60 €

Petite restauration et buvette sur place CB acceptée

Réservations 06 89 61 46 30 (non obligatoires) .

11 Place du Champ du Puits Sancoins 18600 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 61 46 30

English :

Come and try your luck to win numerous prizes:

165 cm TV, 127 cm TV, 102 cm TV, electric scooter, 11 tablet, sound bar, connected speakers, small electrical appliances, champagne, gourmet gift sets, cured ham, scratch cards, aperitif, and lots of gift vouchers!

