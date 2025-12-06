SUPER LOTO SANS ORDINATEUR Peyre en Aubrac
SUPER LOTO SANS ORDINATEUR Peyre en Aubrac samedi 6 décembre 2025.
SUPER LOTO SANS ORDINATEUR
Salle des fêtes Peyre en Aubrac Lozère
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 19:00:00
fin : 2025-12-06 23:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Super loto sans ordinateur. Buvette et restauration sur place organisé par le Foyer Rural de Javols
Spécial Fédébon .
Salle des fêtes Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 88 70
English :
L’événement SUPER LOTO SANS ORDINATEUR Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2025-12-03 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien