Super loto Schweighouse-Thann
Super loto Schweighouse-Thann dimanche 18 janvier 2026.
Super loto
Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Haut-Rhin
Tarif : EUR
Date et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-18 13:00:00
fin : 2026-01-18 18:00:00
Date(s) :
2026-01-18
De nombreux lots de valeur, shopping pass, paniers garnis… buvette et petite restauration sur place.
Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 32 92 07 camphindaniele@live.fr
English :
Lots of valuable prizes, shopping passes, gift baskets… refreshments and snacks on site.
