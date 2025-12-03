Super loto

Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-18 13:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2026-01-18

De nombreux lots de valeur, shopping pass, paniers garnis… buvette et petite restauration sur place.

Rue du Pont d’Aspach Schweighouse-Thann 68520 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 32 92 07 camphindaniele@live.fr

English :

Lots of valuable prizes, shopping passes, gift baskets… refreshments and snacks on site.

L’événement Super loto Schweighouse-Thann a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay