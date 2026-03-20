Super loto Segonzac
Super loto Segonzac samedi 11 avril 2026.
Super loto
SALLE DES FETES Segonzac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Super Loto animé par Alain avec buvette, sandwich et pâtisseries sur place
Super Loto animé par Alain avec buvette, sandwich et pâtisseries sur place .
SALLE DES FETES Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
Super Loto hosted by Alain with refreshments, sandwiches and pastries on site
L’événement Super loto Segonzac a été mis à jour le 2026-03-16 par Val de Dronne