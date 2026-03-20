Super loto Segonzac

Super loto SALLE DES FETES Segonzac 2026-04-11

Super loto Segonzac samedi 11 avril 2026.

Super loto

SALLE DES FETES Segonzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Super Loto animé par Alain avec buvette, sandwich et pâtisseries sur place
Super Loto animé par Alain avec buvette, sandwich et pâtisseries sur place   .

SALLE DES FETES Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15 

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English : Super loto

Super Loto hosted by Alain with refreshments, sandwiches and pastries on site

L’événement Super loto Segonzac a été mis à jour le 2026-03-16 par Val de Dronne

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