Super loto

SALLE DES FETES Segonzac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Super Loto animé par Alain avec buvette, sandwich et pâtisseries sur place

Super Loto animé par Alain avec buvette, sandwich et pâtisseries sur place .

SALLE DES FETES Segonzac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 45 09 15

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English : Super loto

Super Loto hosted by Alain with refreshments, sandwiches and pastries on site

L’événement Super loto Segonzac a été mis à jour le 2026-03-16 par Val de Dronne