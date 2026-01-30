Super loto

Seilhac Corrèze

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Super Loto organisée par l’association Arts & Créations

Nombreux lots Robot pâtissier & ustensiles, Téléviseur 40 , Air Fryer & ustensiles, Tourne disque, Enceinte bluetooth, Batteur, défroisseur, Sèche-cheveux de voyage, Rasoir électrique, Bon d’achats, etc…

3 parties 5€ le carton/15€ les 4 cartons/20€ les 5 cartons

Pâtisseries, buvette et bonne ambiance assuré !!! .

Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 19 82 33

