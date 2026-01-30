Super loto Seilhac
Super loto Seilhac samedi 31 janvier 2026.
Super loto
Seilhac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Super Loto organisée par l’association Arts & Créations
Nombreux lots Robot pâtissier & ustensiles, Téléviseur 40 , Air Fryer & ustensiles, Tourne disque, Enceinte bluetooth, Batteur, défroisseur, Sèche-cheveux de voyage, Rasoir électrique, Bon d’achats, etc…
3 parties 5€ le carton/15€ les 4 cartons/20€ les 5 cartons
Pâtisseries, buvette et bonne ambiance assuré !!! .
Seilhac 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 19 82 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Super loto
L’événement Super loto Seilhac a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze