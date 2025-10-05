Super Loto allée des Charmes Semussac
Super Loto allée des Charmes Semussac dimanche 5 octobre 2025.
Super Loto
allée des Charmes Salle polyvalente Semussac Charente-Maritime
Début : 2025-10-05 14:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Le foyer rural de Semussac organise un Super Loto-
allée des Charmes Salle polyvalente Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyerruralsemussac@orange.fr
English :
The Foyer Rural de Semussac is organizing a Super Loto-
German :
Das Foyer Rural von Semussac organisiert einen Super-Loto-
Italiano :
Il Foyer Rural di Semussac organizza una Super Loto
Espanol :
El Foyer Rural de Semussac organiza una Super Loto
