Super Loto allée des Charmes Semussac

Super Loto allée des Charmes Semussac dimanche 5 octobre 2025.

Super Loto

allée des Charmes Salle polyvalente Semussac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 14:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le foyer rural de Semussac organise un Super Loto-

.

allée des Charmes Salle polyvalente Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine foyerruralsemussac@orange.fr

English :

The Foyer Rural de Semussac is organizing a Super Loto-

German :

Das Foyer Rural von Semussac organisiert einen Super-Loto-

Italiano :

Il Foyer Rural di Semussac organizza una Super Loto

Espanol :

El Foyer Rural de Semussac organiza una Super Loto

L’événement Super Loto Semussac a été mis à jour le 2025-09-10 par Royan Atlantique