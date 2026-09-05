Super Loto Salle polyvalente Semussac
dimanche 4 octobre 2026 · Salle polyvalente · Semussac
Informations pratiques
Semussac
Super Loto
Salle polyvalente Allée des charmes Semussac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le foyer rural de Semussac organise un Super Loto dans le cadre d’Octobre Rose – 2000€ de lots à gagner….
41 Quines – 4 grilles avec jambon sec dont 1 spécial Octobre Rose.
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Salle polyvalente Allée des charmes Semussac 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 90 55 foyerruralsemussac@orange.fr
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English :
The Semussac Rural Community Center is organizing a Super Lotto as part of Pink October—2,000 prizes to be won….
41 Quines—4 tickets featuring cured ham, including 1 special Pink October ticket.
L’événement Super Loto Semussac a été mis à jour le 2026-09-05 par Royan Atlantique
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