Super Loto Serqueux
Super Loto Serqueux dimanche 16 novembre 2025.
Super Loto
Salle Bernard Le Blond Serqueux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 12:00:00
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-16
Organisé par le CLUB DE LA JOIE DE VIVRE, Super LOTO à Serqueux le 16 novembre 2025.
2100€ de gains, carton final 500€ et chariot de course de 150€ à remporter !
Ouverture des portes à 12h00
Début des jeux à 14h00
Tarif 2€ le carton, 10€ les 6 cartons et 20€ les 14 cartons
Jeux annexes 3€ le jeu, 5€ pour les 2 jeux annexes
Réservations 06 65 04 77 35 ou LOTO Christophe sur Facebook
Lieu Salle Bernard Le Blond , 76440 Serqueux .
Salle Bernard Le Blond Serqueux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 65 04 77 35
English : Super Loto
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Super Loto Serqueux a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux