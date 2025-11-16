Super Loto Serqueux

Super Loto

Organisé par le CLUB DE LA JOIE DE VIVRE, Super LOTO à Serqueux le 16 novembre 2025.

2100€ de gains, carton final 500€ et chariot de course de 150€ à remporter !

Ouverture des portes à 12h00

Début des jeux à 14h00

Tarif 2€ le carton, 10€ les 6 cartons et 20€ les 14 cartons

Jeux annexes 3€ le jeu, 5€ pour les 2 jeux annexes

Réservations 06 65 04 77 35 ou LOTO Christophe sur Facebook

Lieu Salle Bernard Le Blond , 76440 Serqueux .

+33 6 65 04 77 35

