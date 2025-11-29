Super loto Singleyrac
Super loto Singleyrac samedi 29 novembre 2025.
Super loto
Lieu-dit Le Bourg Singleyrac Dordogne
Tarif : 1 – 1 – 1 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
L’Amicale Laïque organise un super loto au profit des œuvres scolaires.
Venez tenter votre chance pour remporter l’un ou plusieurs des nombreux lots bons d’achat, viandes, jambons, filets garnis, lots décos et bien-être, et bons cadeaux, et autres lots…
Bourriche, buvette, crêpes sur place ! .
Lieu-dit Le Bourg Singleyrac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 33 15 13
