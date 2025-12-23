Super Loto solidaire du Rotary club Istres au profit du Point Rose, Complexe sportif le podium Istres
Venez participer à la première édition du Super Loto solidaire du Rotary club Istres EDLO, organisé au profit de l’association Le Point rose, pour soutenir le projet du Domaine de Conclué!
9000 € de lots à gagner
Scooter 125 cc
Croisière 8 jours pour 2 personnes
Électroménagers
Week-end
Cartes cadeaux jusqu’à 1 700 €
Et bien d’autres surprises.
5 parties
3 quines
1 carton plein
1 super carton plein
Buvette sur place
Un moment convivial, des lots importants et une belle cause à soutenir. .
Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur societe.valnego@gmail.com
English :
Come and take part in the first edition of the Rotary Club Istres EDLO?s Super Loto solidaire, organized for the benefit of the association Le Point rose, to support the Domaine de Conclué project!
