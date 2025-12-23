Super Loto solidaire du Rotary club Istres au profit du Point Rose, Complexe sportif le podium Istres

Super Loto solidaire du Rotary club Istres au profit du Point Rose

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 15h45.

Ouverture des portes 13h30. Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-25 15:45:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Venez participer à la première édition du Super Loto solidaire du Rotary club Istres EDLO, organisé au profit de l’association Le Point rose, pour soutenir le projet du Domaine de Conclué!

9000 € de lots à gagner

Scooter 125 cc

Croisière 8 jours pour 2 personnes

Électroménagers

Week-end

Cartes cadeaux jusqu’à 1 700 €

Et bien d’autres surprises.



5 parties

3 quines

1 carton plein

1 super carton plein



Buvette sur place



Un moment convivial, des lots importants et une belle cause à soutenir. .

Complexe sportif le podium Chemin De capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur societe.valnego@gmail.com

English :

Come and take part in the first edition of the Rotary Club Istres EDLO?s Super Loto solidaire, organized for the benefit of the association Le Point rose, to support the Domaine de Conclué project!

