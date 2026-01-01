Super loto Salle du Castel Park Surgères
Super loto Salle du Castel Park Surgères vendredi 23 janvier 2026.
Super loto
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères Charente-Maritime
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Venez participer au Super loto organisé par l’APEL de l’école et du collège Jeanne d’Arc et animé par Phil.
Plus de 2200€ de lots, dont un bon de 500€.
Salle du Castel Park Impasse du Castel Park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 91 57 36 apel.jeanne.darc.surgeres@gmail.com
English :
Come and take part in the Super loto organized by the APEL of the Jeanne d’Arc school and college and hosted by Phil.
Over 2200? in prizes, including a 500? voucher.
