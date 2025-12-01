Super Loto Salle des ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire
Super Loto Salle des ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire dimanche 14 décembre 2025.
Super Loto
Salle des ribandeaux 2 rue des ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire Vendée
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-14 14:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
.
Salle des ribandeaux 2 rue des ribandeaux Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 70 80 11 94 uszt.basketball@gmail.com
